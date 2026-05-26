26 de maio de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
AGRESSIVIDADE

Homem estrangula mãe de amigo com toalha

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/PCGO
O homem usou uma toalha para estrangulá-la até que ela perdesse a consciência.
O homem usou uma toalha para estrangulá-la até que ela perdesse a consciência.

Uma mulher apanhou e foi estrangulada com uma toalha dentro de casa, em Cristalina (GO), por um amigo do filho dela. O caso aconteceu na última quarta-feira (20).

Leia também: Major aposentado é preso suspeito de tentar estrangular a mulher

Segundo a Polícia Civil de Goiás, o suspeito estava bebendo com o filho da vítima e voltou ao imóvel após perceber que havia esquecido a chave no local. Ao entrar na residência, acusou a mulher de esconder o objeto.

A vítima tentou ajudá-lo a procurar a chave, mas foi atacada. Durante as agressões, o homem usou uma toalha para estrangulá-la até que ela perdesse a consciência.

O suspeito foi preso por policiais civis e autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. Após audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.

De acordo com a polícia, exames apontaram hematomas, traumatismo na região ocular, lesões na língua e marcas no pescoço da vítima.

Com informações do Metrópoles.

Comentários

Comentários