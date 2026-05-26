Uma mulher apanhou e foi estrangulada com uma toalha dentro de casa, em Cristalina (GO), por um amigo do filho dela. O caso aconteceu na última quarta-feira (20).
Segundo a Polícia Civil de Goiás, o suspeito estava bebendo com o filho da vítima e voltou ao imóvel após perceber que havia esquecido a chave no local. Ao entrar na residência, acusou a mulher de esconder o objeto.
A vítima tentou ajudá-lo a procurar a chave, mas foi atacada. Durante as agressões, o homem usou uma toalha para estrangulá-la até que ela perdesse a consciência.
O suspeito foi preso por policiais civis e autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. Após audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.
De acordo com a polícia, exames apontaram hematomas, traumatismo na região ocular, lesões na língua e marcas no pescoço da vítima.
