Um major da Polícia Militar foi preso na noite deste sábado (28), em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, sob suspeita de agredir a esposa e desrespeitar a equipe policial que atendeu a ocorrência. As informações são da própria PM. O nome do suspeito não foi divulgado.

Policiais foram chamados por volta das 20h40 para atender um caso de violência doméstica na Vila Scarpelli.

Quando chegaram ao local, encontraram o major com sinais de embriaguez e a mulher dele trancada em um quarto da residência junto com a filha menor do casal, segundo o boletim da PM.