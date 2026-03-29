29 de março de 2026
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VIOLÊNCIA

Major aposentado é preso suspeito de tentar estrangular a mulher

Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução redes sociais
Major foi preso sábado em Santo André
Major foi preso sábado em Santo André

Um major da Polícia Militar foi preso na noite deste sábado (28), em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, sob suspeita de agredir a esposa e desrespeitar a equipe policial que atendeu a ocorrência. As informações são da própria PM. O nome do suspeito não foi divulgado.

Policiais foram chamados por volta das 20h40 para atender um caso de violência doméstica na Vila Scarpelli.

Quando chegaram ao local, encontraram o major com sinais de embriaguez e a mulher dele trancada em um quarto da residência junto com a filha menor do casal, segundo o boletim da PM.

A mulher afirmou aos policiais que foi agredida com uma mordida no rosto e uma tentativa de estrangulamento. O casal foi levado ao 2º Distrito Policial de Santo André, e o caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal, injúria, ameaça e desacato.

Depois, a mulher foi levada ao Instituto Médico Legal para exames que vão analisar os sinais de agressão. O major aposentado foi levado ao Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte da capital paulista. Não foram encontradas armas nem objetos ilícitos na residência, informou a PM.

"Além do Inquérito Policial Civil, também foi instaurado um Inquérito Policial Militar", disse a corporação, em nota.

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