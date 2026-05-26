Um homem de 37 anos foi preso em flagrante após agredir os três filhos, de nove, dez e 15 anos, com um taco de beisebol em Guarulhos, na Grande São Paulo. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (24), em um condomínio no bairro Lavras.

Leia também: Pai é preso por espancar bebezinho de 4 meses

Segundo a Polícia Militar, as agressões foram cometidas enquanto a mãe das crianças trabalhava. As vítimas apresentavam ferimentos pelo corpo e relataram detalhes do ataque aos policiais.