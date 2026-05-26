Um homem de 37 anos foi preso em flagrante após agredir os três filhos, de nove, dez e 15 anos, com um taco de beisebol em Guarulhos, na Grande São Paulo. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (24), em um condomínio no bairro Lavras.
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Segundo a Polícia Militar, as agressões foram cometidas enquanto a mãe das crianças trabalhava. As vítimas apresentavam ferimentos pelo corpo e relataram detalhes do ataque aos policiais.
O suspeito, identificado como Thiago Júlio da Silva, negou as agressões. De acordo com a polícia, ele apresentava sinais de embriaguez e possui antecedentes por homicídio e roubo.
Um taco de beisebol e um porrete de madeira foram apreendidos. A mãe acompanhou o socorro das crianças e a prisão do homem.
Com informações do Metrópoles.