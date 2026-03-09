Um homem de 26 anos foi preso em flagrante após espancar o próprio filho, um bebê de quatro meses, na noite de sábado (7), no Bairro Jardim Inápolis, em Campo Grande (MS).
Segundo o registro policial, ele estava em casa com o bebê e a filha de cinco anos enquanto a companheira trabalhava. Após consumir drogas e álcool, ficou agressivo e agrediu a criança.
A menina também foi atingida com um tapa e saiu correndo para a rua em busca de ajuda. Vizinhos entraram na casa e encontraram o bebê com diversos ferimentos pelo corpo. A criança foi enrolada em uma coberta até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a encaminhou em estado grave à Santa Casa.
O suspeito permaneceu no imóvel até ser detido pela Polícia Militar. A mãe foi levada à delegacia e, posteriormente, ao hospital para acompanhar o filho.
O bebê apresentava hematomas nas costas e no braço, marcas de mordida no tórax e lesões na boca, olhos, nariz e orelha. O caso foi registrado como tortura qualificada contra criança e lesão corporal dolosa.
Com informações do TopMídiaNews.