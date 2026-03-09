Um homem de 26 anos foi preso em flagrante após espancar o próprio filho, um bebê de quatro meses, na noite de sábado (7), no Bairro Jardim Inápolis, em Campo Grande (MS).

Segundo o registro policial, ele estava em casa com o bebê e a filha de cinco anos enquanto a companheira trabalhava. Após consumir drogas e álcool, ficou agressivo e agrediu a criança.

A menina também foi atingida com um tapa e saiu correndo para a rua em busca de ajuda. Vizinhos entraram na casa e encontraram o bebê com diversos ferimentos pelo corpo. A criança foi enrolada em uma coberta até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a encaminhou em estado grave à Santa Casa.