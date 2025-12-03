03 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
VELADOS JUNTOS

Pai morre ao descobrir que filho foi assassinado

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Funerária Aguiar
Ademir Antônio Casanova teve uma parada cardíaca após saber da morte do filho, Claudecir da Cruz Casanova, 30.
Ademir Antônio Casanova teve uma parada cardíaca após saber da morte do filho, Claudecir da Cruz Casanova, 30.

Um homem de 62 anos morreu após descobrir que o filho tinha sido assassinado no interior de Santa Catarina.

Leia também: Pai passa mal no velório do filho e morre após carregar caixão

Ademir Antônio Casanova teve uma parada cardíaca após saber da morte do filho, Claudecir da Cruz Casanova, 30. O caso aconteceu na cidade de Abelardo Luz, a 574 km de Florianópolis.

Claudecir foi morto após uma briga na saída de um baile, na madrugada do domingo. Segundo a polícia, o grupo em que o homem estava se desentendeu com outro grupo e, durante a confusão, a vítima foi esfaqueada.

Três pessoas foram presas. Elas foram apontadas por testemunhas como autoras do crime e foram levadas à delegacia de Xanxerê. Os nomes delas não foram divulgados até o momento.

Corpos de pai e filho foram velados e enterrados ao mesmo tempo. A cerimônia aconteceu na manhã de ontem no Cemitério Municipal de Abelardo Luz.

Comentários

Comentários