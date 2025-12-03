Um homem de 62 anos morreu após descobrir que o filho tinha sido assassinado no interior de Santa Catarina.

Leia também: Pai passa mal no velório do filho e morre após carregar caixão

Ademir Antônio Casanova teve uma parada cardíaca após saber da morte do filho, Claudecir da Cruz Casanova, 30. O caso aconteceu na cidade de Abelardo Luz, a 574 km de Florianópolis.