Um adolescente morreu na tarde de ontem após ser atingido por uma estrutura de sustentação de cesta de basquete em Rio Verde (GO).

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Felipe Aragão de Oliveira, 14, estava em uma praça do bairro Veneza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 17h.