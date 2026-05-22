Cesta de basquete e mata Felipe Aragão, de 14 anos
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Um adolescente morreu na tarde de ontem após ser atingido por uma estrutura de sustentação de cesta de basquete em Rio Verde (GO).
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Felipe Aragão de Oliveira, 14, estava em uma praça do bairro Veneza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 17h.
Toda estrutura de metal do aro caiu sobre a cabeça da vítima. Ainda conforme a corporação, ele foi encontrado com "sinais de morte violenta", com traumatismo craniencefálico grave, além de sangramento pela boca, nariz e ouvido.
A morte foi confirmada ainda no local. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel) foi acionado para prestar os primeiros socorros, mas sem sucesso. Uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local também atendeu a ocorrência.
O caso foi registrado como morte acidental na 2ª DP da cidade. A Polícia Civil informou que solicitou as perícias e aguarda a conclusão dos laudos para ver se há algum indício de crime.
O UOL entrou em contato com a Prefeitura de Rio Verde para prestar esclarecimentos a respeito das condições do mobiliário público. Não houve retorno até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação.
Garoto era estudante da 1ª série de curso técnico em Eletrotécnica. O Colégio Estadual Eurico Veloso do Carmo lamentou a morte de Felipe: "Toda a comunidade escolar solidariza-se com os familiares, amigos e colegas".