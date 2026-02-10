Um menino de sete anos morreu após ser atingido por uma trave na Escola Municipal Rural Cândido Xavier, da comunidade de Guampará, localizada em Marquinho (PR), na quinta-feira (6).

Leia mais: Ao comemorar ponto, jovem morre atingido por cesta de basquete

O aluno estava com a turma realizando atividades na quadra esportiva quando se pendurou na trave que tombou sobre a cabeça dele. Segundo a Prefeitura de Marquinho, a criança foi socorrida e levada à Unidade de Saúde de Apoio Rural, localizada ao lado da quadra.