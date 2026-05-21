O motorista de um caminhão envolvido num acidente fatal na BR-158, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, pediu autorização a um bombeiro antes de se aproximar do corpo da vítima para fazer oração no local da colisão.
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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem, de 74 anos, ajoelhou-se ao lado da vítima após o acidente registrado no último sábado (16), no km 205 da rodovia.
A vítima foi identificada como André Mimbacas Saccol, de 47 anos, sócio do Grupo Medianeira, empresa do setor de transportes. Ele pilotava a motocicleta no sentido Cruz Alta–Santa Maria quando atingiu a traseira do caminhão, que acessava a pista ao sair do posto.
O caminhoneiro não sofreu ferimentos. De acordo com a PRF, ele permaneceu no local, prestou socorro e realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.
André Saccol foi velado no domingo (17) e encaminhado para cremação.
Com informações do g1 e RBS TV.