Uma adolescente de 15 anos teve o maxilar e dentes quebrados após ser agredida em frente a uma escola municipal em Jardim Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (19) por outra aluna da unidade.

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A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, onde passou por exames e, posteriormente, recebeu alta.