Um homem apontado como participante do ataque armado a um enterro em Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, morreu após troca de tiros com policiais militares na noite de quinta-feira (21).
Segundo a Rondesp RMS (Rondas Especiais da Região Metropolitana de Salvador), equipes faziam patrulhamento na cidade quando encontraram homens armados. Houve confronto e um dos suspeitos foi baleado.
Ele foi socorrido para à UPA, mas não resistiu aos ferimentos. Com o suspeito, a polícia informou ter apreendido metralhadora calibre 9 milímetros, munições e porções de drogas.
Horas antes, faccionados invadiram o Cemitério Municipal de Dias D’Ávila durante o sepultamento de Uanderson Nascimento Lima, de 17 anos, e dispararam contra o caixão do adolescente.
Vídeos gravados por testemunhas mostram correria e desespero entre familiares e moradores que acompanhavam o enterro.
O jovem havia morrido dois dias antes durante uma ação da Polícia Militar no bairro Concórdia. De acordo com a PM, ele estava armado no momento da abordagem. Um revólver, drogas e celulares foram apreendidos na ocasião.
A Polícia Civil investiga se o ataque no cemitério tem ligação com disputas entre grupos criminosos da região.
Com informações do Metrópoles.