Um homem apontado como participante do ataque armado a um enterro em Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, morreu após troca de tiros com policiais militares na noite de quinta-feira (21).

Segundo a Rondesp RMS (Rondas Especiais da Região Metropolitana de Salvador), equipes faziam patrulhamento na cidade quando encontraram homens armados. Houve confronto e um dos suspeitos foi baleado.

Ele foi socorrido para à UPA, mas não resistiu aos ferimentos. Com o suspeito, a polícia informou ter apreendido metralhadora calibre 9 milímetros, munições e porções de drogas.