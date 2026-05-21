Um advogado criminalista matou o próprio cliente a facadas dentro de um apartamento em Maringá, no norte do Paraná, na terça-feira (19). Após o crime, ele sofreu convulsão e foi internado em estado grave sob escolta policial.

Segundo relatos da família da vítima, os dois consumiam bebidas alcoólicas quando o advogado começou a esmagar comprimidos de Ritalina e cheirar a substância. Em seguida, ele teve um ataque de raiva, discutiu com o cliente e pegou uma faca na cozinha.

De acordo com a Polícia Militar, o advogado continuou golpeando a vítima mesmo depois de ela cair desacordada. A ex-companheira e a filha do homem tentaram conter o agressor e conseguiram escapar após uma delas atingir o suspeito com uma panela de pressão.