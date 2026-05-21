Um vigia da Unidade Básica de Saúde Eutalia de Paula, em Rodrigues Alves, no interior do Acre, foi afastado após gravar um vídeo em que aparece mantendo relação sexual com uma mulher dentro da unidade de saúde.
As imagens, que duram 15 minutos, começaram a circular nas redes sociais e mostram o próprio servidor posicionando o celular para registrar a cena. O casal aparece utilizando móveis e equipamentos da UBS, incluindo maca.
Após a repercussão, a prefeitura informou que afastou o funcionário e abriu processo administrativo para apurar o caso. A situação também foi encaminhada para análise jurídica.
A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que a gravação foi feita numa sala de triagem da unidade. Segundo a pasta, o acesso do vigia ao local era permitido apenas para necessidades básicas, como uso de banheiro, água e guarda de pertences.
A administração municipal informou ainda que pretende reforçar a segurança nas unidades de saúde e implantar sistema de videomonitoramento.
Com informações do Correio.