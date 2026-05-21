Um vigia da Unidade Básica de Saúde Eutalia de Paula, em Rodrigues Alves, no interior do Acre, foi afastado após gravar um vídeo em que aparece mantendo relação sexual com uma mulher dentro da unidade de saúde.

As imagens, que duram 15 minutos, começaram a circular nas redes sociais e mostram o próprio servidor posicionando o celular para registrar a cena. O casal aparece utilizando móveis e equipamentos da UBS, incluindo maca.

Após a repercussão, a prefeitura informou que afastou o funcionário e abriu processo administrativo para apurar o caso. A situação também foi encaminhada para análise jurídica.