Duas crianças, de três e cinco anos, foram encontradas sozinhas e chorando numa estrada na região de Alcácer do Sal, em Portugal, após os pais as deixarem numa floresta sob o pretexto de um “jogo”. O caso é investigado pelas autoridades portuguesas como suspeita de abandono de menores.

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As crianças foram localizadas no fim da tarde de terça-feira (19) por um homem que passava e acionou a Guarda Nacional Republicana (GNR). Segundo ele, os irmãos disseram que os pais vendaram seus olhos e pediram que procurassem um brinquedo na floresta.