Duas crianças, de três e cinco anos, foram encontradas sozinhas e chorando numa estrada na região de Alcácer do Sal, em Portugal, após os pais as deixarem numa floresta sob o pretexto de um “jogo”. O caso é investigado pelas autoridades portuguesas como suspeita de abandono de menores.
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As crianças foram localizadas no fim da tarde de terça-feira (19) por um homem que passava e acionou a Guarda Nacional Republicana (GNR). Segundo ele, os irmãos disseram que os pais vendaram seus olhos e pediram que procurassem um brinquedo na floresta.
O homem relatou ainda que suspeitou da situação ao perceber que as mochilas das crianças continham roupas, frutas, bolachas e água.
Após o resgate, os menores foram levados a um posto da GNR e, posteriormente, encaminhados ao Hospital de Setúbal por determinação do Ministério Público para avaliação do estado de saúde. O caso também foi comunicado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.
Segundo a imprensa portuguesa, a mãe das crianças, Marine Rousseau, de 41 anos, e o companheiro dela, Marc Ballabriga, de 55, foram encontrados em Fátima. Eles passaram a noite em um posto da GNR e são investigados por violência doméstica, exposição e abandono de menores.
Ballabriga é ex-policial francês e já foi condenado anteriormente por violência doméstica. Reportagens locais apontam ainda que ele possui histórico de problemas psiquiátricos e deixou a polícia após um período de depressão.
As crianças permanecem acolhidas sob proteção judicial enquanto a investigação segue em andamento.
Com informações do DN Portugal, SIC Notícias, RTP e Hertz.