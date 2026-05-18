A Polícia Civil de Goiás prendeu em flagrante, na sexta-feira (15), a mulher investigada por tortura e maus-tratos contra o filho, um homem acamado e em condição de extrema vulnerabilidade, em Rio Verde.

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Segundo a corporação, o caso veio à tona após denúncia encaminhada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que apontava possível situação de abandono e violência extrema dentro da casa da família.