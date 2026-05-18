A Polícia Civil de Goiás prendeu em flagrante, na sexta-feira (15), a mulher investigada por tortura e maus-tratos contra o filho, um homem acamado e em condição de extrema vulnerabilidade, em Rio Verde.
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Segundo a corporação, o caso veio à tona após denúncia encaminhada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que apontava possível situação de abandono e violência extrema dentro da casa da família.
Policiais civis e profissionais da rede de assistência social foram até o imóvel e encontraram a vítima em condições degradantes. De acordo com as investigações preliminares, o homem permanecia amarrado pelos braços e pernas durante grande parte do dia, inclusive quando ficava sozinho na casa.
A vítima apresentava marcas aparentes de contenção prolongada nos punhos e tornozelos, além de extrema debilidade física e falta severa de higiene.
Relatos colhidos no local indicam que o homem passava dias sem banho, recebia alimentação irregularmente e dormia em uma estrutura improvisada na área externa da casa, exposto ao frio, vento e chuva.
A investigação também recebeu vídeos que mostram a suspeita submetendo o filho a sofrimento psicológico e obrigando a vítima a ingerir as próprias fezes.
O homem foi encaminhado para atendimento médico e acolhimento institucional pela rede de proteção social.
A mulher foi autuada em flagrante pelos crimes de tortura e maus-tratos. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva da suspeita diante da gravidade dos fatos e da existência de denúncias anteriores envolvendo a mesma vítima.