Verlaine Bernardo dos Reis operava uma fritadeira elétrica quando foi atingida por uma descarga elétrica. Com o impacto do choque, a cozinheira caiu desacordada no chão do local de trabalho, segundo informações repassadas pela Polícia Militar catarinense.

Uma mulher de 48 anos morreu após levar um choque elétrico enquanto trabalhava em um restaurante na cidade de Orleans, no Sul de Santa Catarina, na noite de nesta terça-feira (19).

Colegas de trabalho acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Verlaine foi encaminhada ao hospital da cidade. Entretanto, ela não resistiu aos ferimentos e o óbito foi confirmado na unidade de saúde.

As circunstâncias do incidente ainda não foram esclarecidas. A polícia vai recolher as imagens do sistema de monitoramento do restaurante para ajudar a elucidar o ocorrido.

Restaurante onde Veralaine trabalhava lamentou a tragédia. Por meio de nota, o estabelecimento afirmou que a vítima "era uma profissional dedicada e muito querida por colegas, clientes e amigos". E continuou: "Sua trajetória foi marcada pelo comprometimento, humildade, força e amor com que conduzia sua vida e cuidava de sua família."