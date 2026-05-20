21 de maio de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
DESCARGA ELÉTRICA

Cozinheira toma choque ao usar fritadeira de restaurante e morre

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Instagram
Verlaine não resistiu aos ferimentos e o óbito foi confirmado na unidade de saúde.
Verlaine não resistiu aos ferimentos e o óbito foi confirmado na unidade de saúde.

Uma mulher de 48 anos morreu após levar um choque elétrico enquanto trabalhava em um restaurante na cidade de Orleans, no Sul de Santa Catarina, na noite de nesta terça-feira (19).

Leia também: Menina morre eletrocutada em condomínio; subsíndico é indiciado

Verlaine Bernardo dos Reis operava uma fritadeira elétrica quando foi atingida por uma descarga elétrica. Com o impacto do choque, a cozinheira caiu desacordada no chão do local de trabalho, segundo informações repassadas pela Polícia Militar catarinense.

Colegas de trabalho acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Verlaine foi encaminhada ao hospital da cidade. Entretanto, ela não resistiu aos ferimentos e o óbito foi confirmado na unidade de saúde.

As circunstâncias do incidente ainda não foram esclarecidas. A polícia vai recolher as imagens do sistema de monitoramento do restaurante para ajudar a elucidar o ocorrido.

Restaurante onde Veralaine trabalhava lamentou a tragédia. Por meio de nota, o estabelecimento afirmou que a vítima "era uma profissional dedicada e muito querida por colegas, clientes e amigos". E continuou: "Sua trajetória foi marcada pelo comprometimento, humildade, força e amor com que conduzia sua vida e cuidava de sua família."

Na nota, o restaurante disse ainda prestar apoio aos familiares da cozinheira e que colabora com as investigações. "Estamos prestando toda a assistência necessária à família e permanecemos colaborando integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos".

Caso foi remetido à Delegacia de Polícia Civil da cidade. Peritos já estiveram no restaurante para colher evidências que ajudem a explicar o que pode ter causado a descarga elétrica, mas o laudo técnico ainda não ficou pronto.

Verlaine era mãe de quatro filhos. O velório dela foi realizado na tarde de hoje, no Cemitério de Orleans.

Comentários

Comentários