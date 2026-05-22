O advogado José Luis Oliveira Lima deixou a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ao blog da GloboNews, ele afirmou que a saída se deu “de comum acordo”.

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A mudança acontece dias após a Polícia Federal rejeitar a proposta de delação premiada apresentada por Vorcaro. Apesar disso, as negociações com a Procuradoria-Geral da República continuam em andamento.