O advogado José Luis Oliveira Lima deixou a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ao blog da GloboNews, ele afirmou que a saída se deu “de comum acordo”.
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A mudança acontece dias após a Polícia Federal rejeitar a proposta de delação premiada apresentada por Vorcaro. Apesar disso, as negociações com a Procuradoria-Geral da República continuam em andamento.
Nos bastidores, cresce a avaliação de que eventual acordo enfrentaria resistência no Supremo Tribunal Federal (STF), onde o caso é relatado pelo ministro André Mendonça.
Conhecido como Juca, José Luis Oliveira Lima assumiu a defesa de Vorcaro em março e participou de acordos de colaboração premiada em investigações de grande repercussão, como a Operação Lava Jato.
Segundo interlocutores ouvidos pelo blog, Vorcaro enfrenta pressão emocional desde a prisão e estaria disposto a ampliar os termos da colaboração. A proposta incluiria elevar de R$ 40 bilhões para R$ 60 bilhões o valor oferecido em eventual acordo.
A defesa também pediu a transferência do banqueiro da carceragem da Polícia Federal para uma unidade da Polícia Militar no Complexo da Papuda, no Distrito Federal, alegando condições inadequadas no local onde ele está detido.
Com informações do g1.