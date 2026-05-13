A revelação de que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, pediu dinheiro para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, então dono do Banco Master, para fazer um filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pegou bolsonaristas de surpresa e causou apreensão sobre as consequências políticas do caso.

A direita aliada do clã Bolsonaro demorou a reagir e adotou o discurso de que Flávio buscou dinheiro privado para um projeto privado, sem desvio de dinheiro público, junto com um ataque à Lei Rouanet (política pública criada em 1991 para conceder desoneração de impostos a empresas que patrocinam, publicamente, filmes, shows e outras obras artísticas).

Informações reveladas pelo site The Intercept Brasil e confirmadas pela Folha mostram que Vorcaro pagou R$ 61 milhões para financiar o longa-metragem sobre Bolsonaro. Flávio procurou o ex-banqueiro do Master pelo menos duas vezes com cobranças para demais parcelas do aporte, que chegaria a R$ 134 milhões, de acordo com documentos obtidos pelo Intercept.