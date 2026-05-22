A Polícia Civil indiciou duas conselheiras tutelares de Cerquilho (SP) por suposta omissão no caso do menino de dois anos que defecou camisinhas em uma creche. A Justiça analisa o afastamento das profissionais.
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Segundo a investigação, elas não comunicaram o caso à polícia e permitiram que a criança voltasse para casa com a mãe, presa por suspeita de maus-tratos e possível abuso sexual.
O delegado Emerson Jesus Martins afirmou que o caso só foi descoberto após funcionários da creche acionarem as autoridades.
A mãe da criança também voltou a ser alvo da polícia após descumprir prisão domiciliar. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva dela.
Com informações do Metrópoles