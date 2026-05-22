A Polícia Civil indiciou duas conselheiras tutelares de Cerquilho (SP) por suposta omissão no caso do menino de dois anos que defecou camisinhas em uma creche. A Justiça analisa o afastamento das profissionais.

Relembre o caso: Mãe de menino que defecou camisinhas vai para prisão domiciliar

Segundo a investigação, elas não comunicaram o caso à polícia e permitiram que a criança voltasse para casa com a mãe, presa por suspeita de maus-tratos e possível abuso sexual.