22 de maio de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Conselheiras indiciadas em caso de menino que defecou camisinhas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Polícia Civil
O caso do menino foi registrado como maus-tratos, estupro de vulnerável e desacato.
O caso do menino foi registrado como maus-tratos, estupro de vulnerável e desacato.

A Polícia Civil indiciou duas conselheiras tutelares de Cerquilho (SP) por suposta omissão no caso do menino de dois anos que defecou camisinhas em uma creche. A Justiça analisa o afastamento das profissionais.

Relembre o caso: Mãe de menino que defecou camisinhas vai para prisão domiciliar

Segundo a investigação, elas não comunicaram o caso à polícia e permitiram que a criança voltasse para casa com a mãe, presa por suspeita de maus-tratos e possível abuso sexual.

O delegado Emerson Jesus Martins afirmou que o caso só foi descoberto após funcionários da creche acionarem as autoridades.

A mãe da criança também voltou a ser alvo da polícia após descumprir prisão domiciliar. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva dela.

Com informações do Metrópoles

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