A Justiça determinou prisão domiciliar para a mulher presa após o filho de dois anos defecar duas camisinhas em uma creche de Cerquilho (SP). A decisão foi tomada durante audiência de custódia na sexta-feira (15).

Segundo a polícia, a mulher já havia sido denunciada anteriormente por maus-tratos contra os filhos. As três crianças, de 2, 4 e 8 anos, foram encaminhadas ao Conselho Tutelar.

O caso veio à tona depois que a direção da creche acionou as autoridades ao perceber que o menino apresentava dificuldade para evacuar e eliminou preservativos no banheiro da unidade.