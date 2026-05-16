A Justiça determinou prisão domiciliar para a mulher presa após o filho de dois anos defecar duas camisinhas em uma creche de Cerquilho (SP). A decisão foi tomada durante audiência de custódia na sexta-feira (15).
Segundo a polícia, a mulher já havia sido denunciada anteriormente por maus-tratos contra os filhos. As três crianças, de 2, 4 e 8 anos, foram encaminhadas ao Conselho Tutelar.
O caso veio à tona depois que a direção da creche acionou as autoridades ao perceber que o menino apresentava dificuldade para evacuar e eliminou preservativos no banheiro da unidade.
Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal foram até a casa da família, onde se depararam com condições insalubres. A casa não tiha água nem alimentação adequada, mas tinha fezes em diversos cômodos.
A mulher, de 26 anos, foi presa em flagrante. De acordo com a polícia, ela apresentava comportamento agressivo e se feriu durante a abordagem.
A investigação apura se a criança sofreu abuso sexual ou ingeriu os preservativos dentro de casa por falta de supervisão.
O caso foi registrado como maus-tratos, estupro de vulnerável e desacato.
Com informações do Metrópoles.