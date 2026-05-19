Juiz federal é encontrado morto após mais de um mês desaparecido
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A Polícia Civil do Rio informou nesta terça-feira (19) ter encontrado o corpo do juiz federal Alcides Martins Ribeiro Filho, do TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região), desaparecido havia mais de um mês.
Segundo a corporação, policiais civis da Delegacia de Descoberta de Paradeiros e agentes do Corpo de Bombeiros localizaram o cadáver nos arredores da Vista Chinesa, mirante turístico na zona sul da capital fluminense. A Delegacia de Homicídios da Capital realizou perícia no local.
Conforme a polícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal sem sinais aparentes de violência. As circunstâncias da morte ainda são investigadas.
O TRF-2 divulgou uma nota pública em que afirma, "com profundo pesar", que o corpo encontrado no Parque Nacional da Tijuca apresenta indícios de ser do magistrado desaparecido desde 14 de abril. O tribunal informou, porém, que ainda aguardava o reconhecimento oficial da identidade pelas autoridades competentes.
"Assim que a identificação for formalmente concluída pelas autoridades competentes, novas informações serão comunicadas por este Tribunal", afirmou a corte.
Em nome dos magistrados e servidores do tribunal, o presidente do TRF-2, desembargador federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, manifestou solidariedade aos familiares e amigos do juiz.
O desaparecimento de Alcides havia sido revelado pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmado pela reportagem, no último dia 10. Segundo as investigações, ele foi visto pela última vez em 14 de abril, após sacar R$ 1.000 e embarcar em um táxi.
Segundo a apuração da polícia, o magistrado teria informado ao motorista que seguiria para a Vista Chinesa. Desde então, não havia mais sido localizado.
O juiz estava afastado das funções desde maio do ano passado por determinação do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), sob suspeita de violência doméstica, resistência à prisão, lesão corporal contra policiais e abuso de autoridade.
Ele foi detido após vizinhos acionarem a polícia por suspeita de agressão contra a mulher. Segundo a investigação, Alcides resistiu à prisão e precisou ser algemado pelos agentes.
Os processos envolvendo o magistrado no CNJ e no STJ (Superior Tribunal de Justiça) tramitam sob sigilo.
À época do afastamento, a defesa do desembargador negou que ele tivesse praticado qualquer ato violento contra a mulher, policiais ou outras pessoas. Também afirmou que as acusações seriam esclarecidas ao longo do processo legal.