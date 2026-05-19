A Polícia Civil do Rio informou nesta terça-feira (19) ter encontrado o corpo do juiz federal Alcides Martins Ribeiro Filho, do TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região), desaparecido havia mais de um mês.

Segundo a corporação, policiais civis da Delegacia de Descoberta de Paradeiros e agentes do Corpo de Bombeiros localizaram o cadáver nos arredores da Vista Chinesa, mirante turístico na zona sul da capital fluminense. A Delegacia de Homicídios da Capital realizou perícia no local.

Conforme a polícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal sem sinais aparentes de violência. As circunstâncias da morte ainda são investigadas.