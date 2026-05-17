Um motorista de 45 anos morreu atropelado na madrugada deste domingo (17) após tentar atravessar a BR-277, em Cascavel, no oeste do Paraná.

O homem dirigia um Hyundai HB20 quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu contra o guardrail.

Após o acidente, ele deixou o veículo e tentou cruzar a rodovia a pé, em busca de ajuda. Nesse momento, foi atingido por uma Chevrolet Spin que seguia no sentido Foz do Iguaçu com três pessoas da mesma família.