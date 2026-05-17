Um motorista de 45 anos morreu atropelado na madrugada deste domingo (17) após tentar atravessar a BR-277, em Cascavel, no oeste do Paraná.
O homem dirigia um Hyundai HB20 quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu contra o guardrail.
Após o acidente, ele deixou o veículo e tentou cruzar a rodovia a pé, em busca de ajuda. Nesse momento, foi atingido por uma Chevrolet Spin que seguia no sentido Foz do Iguaçu com três pessoas da mesma família.
O motorista da Spin afirmou que a vítima surgiu repentinamente na pista e que não conseguiu evitar o atropelamento, mesmo após tentar frear. Com o impacto, o homem foi arremessado para o acostamento.
Equipes da concessionária EPR Iguaçu foram acionadas para socorrê-lo, mas a morte foi confirmada no local. A Polícia Rodoviária Federal interditou os dois sentidos da rodovia durante o atendimento da ocorrência.
A Polícia Científica realizou a perícia e encaminhou o corpo ao Instituto Médico-Legal (IML).
Com informações do Banda B e Portal CGN.