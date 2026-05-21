O senador Flávio Bolsonaro viajará para Washington na próxima semana para um encontro previsto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca.

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Segundo auxiliares do parlamentar, a reunião deve ocorrer entre os dias 26 e 28 de maio. Ainda de acordo com aliados de Flávio, o convite partiu do governo norte-americano.