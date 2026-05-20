A crise gerada pela relação de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, levou a pré-campanha do senador a trocar o marqueteiro Marcello Lopes, amigo do pré-candidato e ex-policial.

Marcello divulgou uma nota, nesta quarta-feira (20), afirmando que não vai mais colaborar com a pré-campanha. O publicitário Eduardo Fischer é o novo encarregado de montar a equipe de comunicação.

Em nota, Marcello afirmou que se reuniu com Flávio ao longo desta quarta-feira (19) e comunicou ao senador que não vai mais poder colaborar com a pré-campanha. "O publicitário, que é amigo pessoal do parlamentar, decidiu, neste momento, focar na própria empresa e priorizar os seus negócios. Lopes volta para os Estados Unidos para cumprir agenda familiar", diz o comunicado.