O piloto de helicóptero Dato de Oliveira, 77, morreu nesta terça-feira (19) após ser baleado na cabeça durante um assalto na região do Butantã, na zona oeste de São Paulo.

Odailton de Oliveira Silva, conhecido como Dato de Oliveira, trabalhou como piloto do Globocop, helicóptero da TV Globo em São Paulo. Ele escreveu o livro "Voar é a Segunda Melhor Coisa do Mundo", no qual relata experiências acumuladas ao longo de mais de 40 anos de voo. A obra lançada em 2011, inclusive, rendeu-lhe uma participação no Programa do Jô.

Dato de Oliveira também se apresentava como palestrante nas redes sociais. Ele destacava ter 49 anos de atuação na aviação e ainda cultivava paixões por moto, surfe e skate.