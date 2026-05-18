A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o recolhimento voluntário de lotes de dois medicamentos usados para controle do colesterol após suspeita de troca de embalagens entre os produtos.
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A medida envolve os remédios atorvastatina cálcica 40 mg e rosuvastatina cálcica 20 mg, fabricados pela Cimed. Segundo publicação no Diário Oficial da União desta segunda-feira (18), o lote 2424299 apresentou suspeita de mistura de cartuchos da rosuvastatina dentro de embalagens da atorvastatina.
Com isso, a Anvisa suspendeu a comercialização, distribuição e uso dos medicamentos desse lote específico.
Para que servem
Os dois remédios são indicados para redução do colesterol e prevenção de doenças cardiovasculares. A orientação é que consumidores verifiquem o número do lote na embalagem antes de utilizar o medicamento.
A resolução também proibiu a fabricação, venda, distribuição, propaganda e uso de diversos produtos fitoterápicos das marcas Status Verde e Viva da Natureza. Segundo a Anvisa, os itens eram comercializados sem registro, notificação ou cadastro no órgão e eram produzidos por empresas não identificadas.
Entre os produtos proibidos estão compostos vendidos como auxiliares para diabetes, sinusite, psoríase, alcoolismo e tabagismo, além de garrafadas e fórmulas naturais anunciadas com promessas terapêuticas.