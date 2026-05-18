A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o recolhimento voluntário de lotes de dois medicamentos usados para controle do colesterol após suspeita de troca de embalagens entre os produtos.

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A medida envolve os remédios atorvastatina cálcica 40 mg e rosuvastatina cálcica 20 mg, fabricados pela Cimed. Segundo publicação no Diário Oficial da União desta segunda-feira (18), o lote 2424299 apresentou suspeita de mistura de cartuchos da rosuvastatina dentro de embalagens da atorvastatina.