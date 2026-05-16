18 de maio de 2026
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Ypê volta a oferecer reembolso por produtos suspensos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Ypê
Segundo a empresa, a decisão foi tomada em alinhamento com a Anvisa.
Segundo a empresa, a decisão foi tomada em alinhamento com a Anvisa.

A Ypê informou na sexta-feira (15) que retomou o ressarcimento e a troca de produtos do lote final 1, suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por suspeita de contaminação microbiológica.

Relembre o caso: Ypê não vai mais ressarcir clientes por produtos contaminados

Segundo a empresa, a decisão foi tomada em alinhamento com a Anvisa e prevê atendimento aos consumidores que desejarem devolver os itens afetados. A fabricação, venda e uso dos produtos seguem suspensos.

Ao longo do dia, a companhia anunciou mudanças sobre o tema. Pela manhã, abriu um formulário para devolução e pagamento via Pix. Depois, comunicou a suspensão do ressarcimento após decisão da Anvisa que retirou a obrigação de recolhimento imediato dos produtos. À noite, voltou atrás e confirmou novamente a troca ou devolução dos valores.

Em nota, a Ypê afirmou que os produtos são considerados seguros de acordo com análises internas, mas informou que apresentará novos testes feitos por laboratórios independentes autorizados pela Anvisa.

Como pedir reembolso à Ypê

Consumidores com produtos afetados devem acessar o canal de atendimento da empresa e preencher o protocolo com os seguintes dados:

nome completo;

  • CPF;

  • telefone;

  • endereço;

  • chave Pix;

  • descrição do produto afetado.

    • Com informações do SBT News.

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