A Ypê informou na sexta-feira (15) que retomou o ressarcimento e a troca de produtos do lote final 1, suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por suspeita de contaminação microbiológica.

Relembre o caso: Ypê não vai mais ressarcir clientes por produtos contaminados

Segundo a empresa, a decisão foi tomada em alinhamento com a Anvisa e prevê atendimento aos consumidores que desejarem devolver os itens afetados. A fabricação, venda e uso dos produtos seguem suspensos.