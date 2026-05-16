A Ypê informou na sexta-feira (15) que retomou o ressarcimento e a troca de produtos do lote final 1, suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por suspeita de contaminação microbiológica.
Relembre o caso: Ypê não vai mais ressarcir clientes por produtos contaminados
Segundo a empresa, a decisão foi tomada em alinhamento com a Anvisa e prevê atendimento aos consumidores que desejarem devolver os itens afetados. A fabricação, venda e uso dos produtos seguem suspensos.
Ao longo do dia, a companhia anunciou mudanças sobre o tema. Pela manhã, abriu um formulário para devolução e pagamento via Pix. Depois, comunicou a suspensão do ressarcimento após decisão da Anvisa que retirou a obrigação de recolhimento imediato dos produtos. À noite, voltou atrás e confirmou novamente a troca ou devolução dos valores.
Em nota, a Ypê afirmou que os produtos são considerados seguros de acordo com análises internas, mas informou que apresentará novos testes feitos por laboratórios independentes autorizados pela Anvisa.
Como pedir reembolso à Ypê
Consumidores com produtos afetados devem acessar o canal de atendimento da empresa e preencher o protocolo com os seguintes dados:
nome completo;
CPF;
telefone;
endereço;
chave Pix;
descrição do produto afetado.
Com informações do SBT News.