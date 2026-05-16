Uma mulher de 39 anos morreu na última quarta-feira (14), três dias após passar por uma cirurgia plástica. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Conforme relatado pela família em boletim de ocorrência, a mulher realizou um procedimento no último dia 11 em uma unidade do hospital Ruben Berta, na região do Ibirapuera, zona sul de São Paulo. Não foi informado o tipo de cirurgia.

Um parente, ainda segundo o documento policial, afirmou que a mulher apresentou complicações horas depois, sofrendo uma parada cardiorrespiratória.