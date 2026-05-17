Um idoso de 88 anos dado como morto no hospital apresentou sinais vitais durante o preparo do corpo em uma funerária em Presidente Bernardes, no interior de São Paulo. Ao perceberem que o homem estava se mexendo e respirando, os funcionários o levaram para um hospital, onde ele segue internado e estável.

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pela Santa Casa de Presidente Bernardes, para onde o Serviço de Atendimento Médico de Emergência havia levado o idoso.

No local, os agentes foram informados de que o homem, morador de Emilianópolis, havia sido levado na tarde de sábado (16) para a Santa Casa, onde a médica de plantão declarou óbito por "insuficiência respiratória". O nome da profissional não foi divulgado pela polícia.