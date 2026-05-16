Foi identificado como Cristiano Siqueira, de 26 anos, o homem morto a tiros dentro do banheiro de uma distribuidora no bairro Capela Velha, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (PR).
Segundo a Polícia Civil do Paraná, o suspeito se apresentou espontaneamente na delegacia neste sábado (16). Como não houve flagrante, ele prestou depoimento e foi liberado, conforme prevê a legislação.
De acordo com a investigação, a polícia identificou o atirador, apreendeu a arma usada no crime e localizou o veículo utilizado na fuga, escondido em Contenda.
A poolícia afirmou que a apuração permitiu esclarecer a dinâmica do homicídio e identificar o autor.
Moradores relataram ter ouvido diversos disparos por volta das 4h30. Equipes da Polícia Militar foram acionadas, mas não encontraram vítimas no local.
Horas depois, um novo chamado informou que havia um corpo dentro do banheiro da distribuidora. Quando os policiais retornaram, encontraram Cristiano morto.
Uma jovem de cerca de 25 anos também foi baleada no braço. Ela foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba. Ela escapou da distribuidora após os disparos e pediu ajuda.
O caso segue sob investigação.
Com informações do Banda B.