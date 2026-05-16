Foi identificado como Cristiano Siqueira, de 26 anos, o homem morto a tiros dentro do banheiro de uma distribuidora no bairro Capela Velha, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (PR).

Segundo a Polícia Civil do Paraná, o suspeito se apresentou espontaneamente na delegacia neste sábado (16). Como não houve flagrante, ele prestou depoimento e foi liberado, conforme prevê a legislação.

De acordo com a investigação, a polícia identificou o atirador, apreendeu a arma usada no crime e localizou o veículo utilizado na fuga, escondido em Contenda.