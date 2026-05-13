Um motorista de aplicativo de 52 anos foi preso sob suspeito de tortura e morte do filho, um menino de 11 anos, na noite de segunda-feira (11), no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo.

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O corpo de Kratos Douglas tinha diversos hematomas. Na delegacia, o pai teria confessado que o deixava acorrentado ao pé da cama para impedir que ele fugisse para a rua, segundo a polícia. A defesa não foi identificada pela reportagem.