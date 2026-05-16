Morreu neste sábado (16), aos 70 anos, o radialista e narrador esportivo Milton Naves, um dos principais nomes do rádio esportivo mineiro.

A morte foi confirmada pela família. Milton deixa dois filhos. O velório será reservado a parentes e amigos, e o corpo será cremado. O local da cerimônia ainda não foi informado.

Com mais de quatro décadas de atuação no jornalismo esportivo, Milton Naves ficou conhecido pelo bordão “Show de Bola”, usado em programas da Rádio Itatiaia. Durante a carreira, participou da cobertura de nove Copas do Mundo.