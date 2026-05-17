Sobe para 3 o número de mortos em desabamento de edifício
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O Corpo de Bombeiros encontrou na madrugada deste domingo (17) o corpo de um homem que estava desaparecido, fazendo subir para três o número de vítimas do desabamento de um prédio de quatro andares no bairro Luiz Anselmo, em Salvador.
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As buscas foram encerradas por volta das 3h com um total de três mortos e três feridos, que foram resgatados com vida sob os escombros.
O prédio, que desabou na tarde desse sábado (16), era residencial e estava passando por reformas. Os três mortos no desabamento eram trabalhadores que atuavam na obra.
As vítimas resgatadas eram integrantes de uma família que morava no imóvel. Dois adultos e um bebê de um ano e oito meses conseguiram sair antes do colapso da estrutura. Outras famílias moravam no edifício, mas não estavam em casa quando ele colapsou.
A operação de resgate contou com a participação de cerca de 30 bombeiros, além de apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da Defesa Civil de Salvador e da Polícia Militar da Bahia.
O desabamento também atingiu dois postes da rede elétrica, provocando a interrupção do fornecimento de energia para 51 imóveis da região, conforme a Neoenergia Coelba. A concessionária informou que os trabalhos de recomposição da rede e normalização do serviço só poderão ser realizados após a liberação da área pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil.
A Defesa Civil retomou os trabalhos por volta das 7h deste domingo. Após a remoção total dos escombros, as equipes vão iniciar os procedimentos técnicos de análise da estrutura e das causas do ocorrido.
Em nota, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) manifestou solidariedade a todos os atingidos e informou que mobilizou as equipes da prefeitura para dar suporte às operações de resgate e atendimento às vítimas.
"Seguimos acompanhando cada etapa dessa ocorrência com atenção total, oração e esperança. Que Deus conforte os familiares e proteja todos os profissionais envolvidos neste difícil trabalho de resgate."
A Secretaria Municipal de Manutenção encaminhou equipamentos para auxiliar na retirada dos escombros e a Secretaria de Promoção Social presta atendimento às famílias afetadas por meio das equipes de abordagem social e suporte emergencial.
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou o desabamento e reiterou o compromisso do governo do Estado com o atendimento às vítimas e o suporte às famílias atingidas.
"Determinei de imediato a mobilização dos órgãos estaduais para atendimento às vítimas e apoio às famílias atingidas. Toda a estrutura do Estado está à disposição para garantir o resgate com agilidade e cuidado. Estamos acompanhando a situação em tempo real", afirmou.