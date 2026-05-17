O Corpo de Bombeiros encontrou na madrugada deste domingo (17) o corpo de um homem que estava desaparecido, fazendo subir para três o número de vítimas do desabamento de um prédio de quatro andares no bairro Luiz Anselmo, em Salvador.

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As buscas foram encerradas por volta das 3h com um total de três mortos e três feridos, que foram resgatados com vida sob os escombros.