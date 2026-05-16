O Governo de São Paulo está realizando a maior regularização fundiária da história. Um avanço que têm levado mais estabilidade para os produtores rurais, fortalecendo a permanência das famílias no campo e impulsionando o desenvolvimento sustentável do agronegócio paulista.

Com o título da propriedade em mãos, o produtor passa a ter segurança jurídica sobre a área onde vive e trabalha. Isso abre caminho para acesso a crédito, investimentos em infraestrutura, modernização da produção, melhorias na moradia e ampliação da renda familiar. Na prática, a regularização permite que quem já produz possa produzir melhor, com mais confiança e autonomia.

Nos últimos 3 anos, o Estado registrou um aumento de 4.000% na entrega de títulos, com 90% dos documentos destinados a pequenos e médios produtores. Já foram mais de 5,3 mil títulos entregues e mais de 250 mil hectares regularizados. Só no Pontal do Paranapanema, uma das regiões mais simbólicas para a pauta fundiária paulista, já foram entregues 4,3 mil títulos.

Além de trazer mais dignidade, prosperidade e futuro para as famílias, a medida também tem impacto direto na pacificação do campo. Ao formalizar a posse e reduzir incertezas sobre a propriedade, a regularização fundiária contribui para diminuir conflitos, organizar territórios e criar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento econômico e social.

Para muitas famílias, o título é o fim de uma espera de anos. Para o campo paulista, é o início de uma nova era. A regularização fundiária mostra que o futuro começa na assinatura do título e tira muitos sonhos do papel.

Para saber mais sobre a maior regularização fundiária da história de São Paulo, entre nos canais oficiais do Governo do Estado: regularizacaofundiaria.sp.gov.br e agricultura.sp.gov.br