O Governo de São Paulo está realizando a maior regularização fundiária da história. Um avanço que têm levado mais estabilidade para os produtores rurais, fortalecendo a permanência das famílias no campo e impulsionando o desenvolvimento sustentável do agronegócio paulista.
Com o título da propriedade em mãos, o produtor passa a ter segurança jurídica sobre a área onde vive e trabalha. Isso abre caminho para acesso a crédito, investimentos em infraestrutura, modernização da produção, melhorias na moradia e ampliação da renda familiar. Na prática, a regularização permite que quem já produz possa produzir melhor, com mais confiança e autonomia.
Nos últimos 3 anos, o Estado registrou um aumento de 4.000% na entrega de títulos, com 90% dos documentos destinados a pequenos e médios produtores. Já foram mais de 5,3 mil títulos entregues e mais de 250 mil hectares regularizados. Só no Pontal do Paranapanema, uma das regiões mais simbólicas para a pauta fundiária paulista, já foram entregues 4,3 mil títulos.
Além de trazer mais dignidade, prosperidade e futuro para as famílias, a medida também tem impacto direto na pacificação do campo. Ao formalizar a posse e reduzir incertezas sobre a propriedade, a regularização fundiária contribui para diminuir conflitos, organizar territórios e criar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento econômico e social.
Para muitas famílias, o título é o fim de uma espera de anos. Para o campo paulista, é o início de uma nova era. A regularização fundiária mostra que o futuro começa na assinatura do título e tira muitos sonhos do papel.
Para saber mais sobre a maior regularização fundiária da história de São Paulo, entre nos canais oficiais do Governo do Estado: regularizacaofundiaria.sp.gov.br e agricultura.sp.gov.br
Comentários
2 Comentários
-
Mario Antônio Bertol 17 horas atrásParabéns governador Tarcísio, atitude digna , e humanitária, trazendo segurança, a quem de fato produz alguma coisa , para este país, este povo que ainda precisa , de mais dignidade, é respeito de seus governantes, que a cada vez mais , dividem, quem produz como não valorizado e quem não produz na e a cada vez mais valorizado, com seus benefícios injustificáveis. Quem aqui colocar nossos conhecimentos em esta área, para ajuda nesta missão árdua, mas de valores. Mario Bertol 48 988262388. Abraços e espero que ainda possamos votar no sr para presidente deste país Brasil.
-
Francano 1 dia atrasPassa boi, passa boiada, principalmente se for amigo do Vorcaro.