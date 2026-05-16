Um imóvel de quatro andares desabou na tarde deste sábado (16) no bairro Luiz Anselmo, na região de Brotas, em Salvador. Segundo informações apuradas pela TV Bahia, um homem de 60 anos morreu no local.

Uma família que morava no prédio conseguiu deixar o imóvel antes do desabamento. Três trabalhadores realizavam uma obra no edifício no momento do colapso.

Equipes do Corpo de Bombeiros, com sete viaturas, atuam na área junto com ambulâncias do Samu. Imagens registraram os escombros e as buscas por vítimas.