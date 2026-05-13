Ondas de até três metros provocadas pela ressaca no mar atingiram o Mirante do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e causaram danos na estrutura do píer durante a madrugada desta quarta-feira (13).
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Segundo aviso da Marinha, houve ressaca até as 9h de hoje, com mar agitado em toda a faixa litorânea da cidade.
A força da água destruiu parte do piso de madeira do píer e abriu um buraco na estrutura. Após os danos, a área foi interditada para obras de reparo.
Com informações do g1.