13 de maio de 2026
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FORÇA DA NATUREZA

VEJA imagem impressionante de ondas de 3m que atingiram o RJ

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de tela/@arikaye/Instagram
Segundo aviso da Marinha, houve ressaca até as 9h de hoje.
Segundo aviso da Marinha, houve ressaca até as 9h de hoje.

Ondas de até três metros provocadas pela ressaca no mar atingiram o Mirante do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e causaram danos na estrutura do píer durante a madrugada desta quarta-feira (13).

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Segundo aviso da Marinha, houve ressaca até as 9h de hoje, com mar agitado em toda a faixa litorânea da cidade.

A força da água destruiu parte do piso de madeira do píer e abriu um buraco na estrutura. Após os danos, a área foi interditada para obras de reparo.

Com informações do g1.

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