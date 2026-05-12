Vídeos de pessoas defendendo o uso da marca ou ingerindo algum conteúdo na garrafa de detergente Ypê começaram a circular nas redes sociais desde que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de lotes de produtos por risco de contaminação bacteriana. A mobilização ganhou o nome de “Somos Todos Ypê” e foi impulsionada por grupos que passaram a questionar a decisão da agência reguladora.

A Anvisa suspendeu lotes de detergentes, lava-roupas e desinfetantes da marca identificados com final 1 após apontar irregularidades em etapas consideradas críticas do processo de produção. Segundo informações divulgadas, os produtos apresentavam risco de contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa, associada a infecções graves, principalmente em pessoas com imunidade baixa.

Após a medida, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro passaram a divulgar vídeos utilizando ou bebendo algo que, supostamente, seria detergente, para contestar o alerta sanitário e alegar perseguição política contra a empresa, uma vez que os donos da Ypê doaram valores à campanha de reeleição de Bolsonaro em 2022.

Ministro se pronuncia

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, criticou os conteúdos e afirmou que a Anvisa atua com base em critérios técnicos, sem motivação partidária. Segundo ele, o diretor responsável pela área que recomendou a suspensão foi indicado durante o governo Bolsonaro.