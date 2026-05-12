O peão Rafael Silvio Oliveira morreu na noite de domingo (10) após ser pisoteado por um touro durante a final do Votu International Rodeo 2026, em Votuporanga, no interior de São Paulo.

O acidente aconteceu durante a competição de montaria e foi registrado por câmeras do evento. Após o atendimento da equipe médica do rodeio, Rafael foi levado em uma UTI móvel para a Santa Casa de Votuporanga, mas não resistiu aos ferimentos.

A organização do rodeio e a Associação de Campeões de Rodeio (ACR), equipe da qual o peão fazia parte, lamentaram a morte nas redes sociais.