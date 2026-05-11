Uma grande explosão atingiu cerca de 35 casas, destruindo totalmente quatro delas, pouco depois das 16h desta segunda-feira (11) no bairro do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. A informação sobre o número de imóveis atingidos é do governo de São Paulo.

Até o momento, há a confirmação de um morto na rua Piraúba, atrás do condomínio Morada do Parque. Ele foi identificado como Alessandro, de 45 anos, soterrado em uma das casas que desabaram. O corpo dele foi reconhecido pelo enteado, com quem vivia, além da mulher.

De acordo com a capitã Karoline Burunsizian, porta-voz do Corpo de Bombeiros, existe a possibilidade de uma quinta vítima estar desaparecida, mas ainda não há confirmação. A corporação está empenhada nas buscas e só finalizará os trabalhos quando encontrar a vítima ou confirmar que ela não está sob os escombros.