Explosão em obra da Sabesp mata homem de 45 anos e destrói casas
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Uma grande explosão atingiu cerca de 35 casas, destruindo totalmente quatro delas, pouco depois das 16h desta segunda-feira (11) no bairro do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. A informação sobre o número de imóveis atingidos é do governo de São Paulo.
Até o momento, há a confirmação de um morto na rua Piraúba, atrás do condomínio Morada do Parque. Ele foi identificado como Alessandro, de 45 anos, soterrado em uma das casas que desabaram. O corpo dele foi reconhecido pelo enteado, com quem vivia, além da mulher.
De acordo com a capitã Karoline Burunsizian, porta-voz do Corpo de Bombeiros, existe a possibilidade de uma quinta vítima estar desaparecida, mas ainda não há confirmação. A corporação está empenhada nas buscas e só finalizará os trabalhos quando encontrar a vítima ou confirmar que ela não está sob os escombros.
O acidente ocorreu quando equipes da empresa de saneamento Sabesp atingiu uma rede de gás durante uma obra de rejamentmento de tutulação de água. A informação é da própria companhia.
A obra, diz a companhia, era realizada em "alinhamento e operacional e acompanhamento com a concessionária de gás".
A Comgás afirmou em nota que a obra não era dela, mas de terceiros, sem citar a Sabesp.
Segundo um diretor da Defesa Civil, a Sabesp iria custear hotel para desalojados. Questionada, a empresa não respondeu à reportagem.
Das três vítimas feridas, um homem identificado como funcionário da Sabesp procurou atendimento médico com ajuda de moradores, um outro foi socorrido pelo Samu e levado para o pronto-socorro regional de Osasco. E o terceiro, que teria sido arremessado pela janela de sua residência no momento da explosão, foi atendido no local pela ambulância do Resgate. Ele não corre risco de morte.
As causas da explosão serão apuradas pelas autoridades competentes, diz o governo do estado.
Carlos Henrique de Silva Moraes, um dos que tiveram a casa destruída, conta que os moradores tinham conhecimento de que havia uma manutenção na rua, mas ele não soube confirmar se era de água ou de gás.
"Por volta de meio-dia, 13h, começou um cheiro de gás muito forte. Até mandei mensagem para minha namorada avisando. De repente, só ouvi a explosão e a casa caindo em cima de mim. Só consegui abraçar o cachorro e sair dos escombros, mas fiquei lá uns 40 minutos até o resgate chegar para me socorrer. Estava preso, não tinha para onde correr. Com a ajuda dos bombeiros eu consegui sair pela casa dos vizinhos", conta Carlos Henrique, afirmando estar bem.
Outro morador, Lucas Lima diz que a Sabesp realizava a obra desde sexta-feira (8) e, nesta segunda, disse ter sentido um cheiro muito forte de gás saindo do buraco.
"Tem que ver qual atitude vai ser tomada porque foi responsabilidade da Sabesp e também da Comgás, que depois veio aqui e piorou mais ainda a situação. A população que mora aqui quer saber qual a atitude que vai ser tomada, seja pela prefeitura, seja pelo governo, pela Sabesp. Não importa. A gente quer uma solução", desabafa Lima.
De acordo com informações preliminares divulgadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar, testemunhas dizem que a explosão foi seguida por incêndio em residências do local que ficaram totalmente destruídas.
Em nota, a Comgás [Companhia de Gás de São Paulo diz ter recebido um chamado às 15h15 sobre um vazamento de gás causado por uma obra de terceiros na altura da rua Pirauba, 32, Jaguaré, São Paulo (SP).
"A equipe chegou ao local às 15h37 e eliminou o vazamento. A concessionária esclarece que não realizava manutenção no local. A empresa segue à disposição das autoridades para colaborar com as investigações", diz a nota.
Também em nota, a Sabesp afirma que se solidariezava com as vítimas. A empresa diz que houve imediata paralisação da atividade e acionamento da concessionária responsável para adoção dos procedimentos técnicos necessários.
"Durante a mobilização da equipe técnica para realização do reparo, ocorreu a explosão. As causas da ocorrência estão sendo apuradas pelas empresas e pelas autoridades competentes", afirma.
Os bombeiros enviaram 15 viaturas para o atendimento. Segundo a nota divulgada pela corporação, havia fogo ativo em múltiplas residências, forte cheiro de gás, rompimento de vidros em condomínio vizinho, colapso e destruição de diversas casas, vítimas lançadas pela explosão, pessoas soterradas e feridas com sangramento.
Os moradores do prédio vizinho, que teve os vidros das janelas estilhaçadas, foram retirados de seus apartamentos e levados para o estacionamento, para que a Defesa Civil fizesse a perícia para verificar se não houve danos na estrutura.
Apesar do cheiro de gás que se mantém no ar, os bombeiros afirmaram que não há risco de novas explosões, porque o fornecimento de gás da região foi fechado.
Equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil foram acionadas e encontram-se em deslocamento para apoio e avaliação da área atingida. A ocorrência está em andamento, com monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).