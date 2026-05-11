Uma forte massa de ar polar provoca a primeira onda de frio de 2026 no Brasil até 13 de maio. Segundo a Climatempo, a queda mais intensa de temperatura do ano até agora atinge estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e parte da Região Norte.
As temperaturas podem ficar abaixo de 0°C em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com risco de geada moderada a forte. Também há possibilidade de chuva congelada e neve entre a noite de sábado (9) e a madrugada de domingo (10) nas regiões acima de 1.500 metros da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense.
A previsão indica frio intenso também em São Paulo e Mato Grosso do Sul, com marcas entre 0°C e 5°C em algumas áreas. Em estados como Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia, Acre e Amazonas, as temperaturas devem variar entre 10°C e 15°C.
De acordo com os meteorologistas, o frio está mais intenso porque a massa de ar polar avança pelo interior da Argentina e alcança o Paraguai antes de entrar no Brasil, o que facilita a entrada do ar gelado no continente.
No Sul, o frio se prolonga até 13 de maio, com tardes frias e possibilidade de geada inclusive em regiões metropolitanas como Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba.
Em São Paulo, o ar polar começou a avançar no sábado (9) pelas regiões oeste, sudoeste e sul do estado. O pico do frio tende a se estender até terça (12), incluindo a capital paulista.
Minas Gerais e Rio de Janeiro terão queda nas temperaturas entre os dias 11 e 12 de maio. Já no Centro-Oeste e na Região Norte, a massa polar provoca friagem em Mato Grosso, Rondônia, Acre e no sul do Amazonas.
A Climatempo informou que o ar frio perde força a partir de quarta-feira (13), quando as temperaturas começam a subir novamente no centro-sul do país.