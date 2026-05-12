Um jovem de 19 anos foi esfaqueado durante uma tentativa de homicídio registrada na madrugada de sábado (9), em um alojamento no bairro Parque das Araras (MT). Um homem foi preso em flagrante após confessar o ataque, e o caso foi registrado como tentativa de homicídio.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada com ferimentos no tórax enquanto recebia atendimento do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito, Marleones Gomes Costa, afirmou que atacou o jovem após uma discussão. Ele disse aos policiais que ouviu “uma voz” da entidade “Zé Pilintra” ordenando o crime.