Um jovem de 19 anos foi esfaqueado durante uma tentativa de homicídio registrada na madrugada de sábado (9), em um alojamento no bairro Parque das Araras (MT). Um homem foi preso em flagrante após confessar o ataque, e o caso foi registrado como tentativa de homicídio.
Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada com ferimentos no tórax enquanto recebia atendimento do Corpo de Bombeiros.
De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito, Marleones Gomes Costa, afirmou que atacou o jovem após uma discussão. Ele disse aos policiais que ouviu “uma voz” da entidade “Zé Pilintra” ordenando o crime.
Ainda conforme o relato, o homem afirmou ter sido ofendido e ameaçado antes de pegar uma faca ao lado da cama e atingir a vítima, que tomava bebida alcoólica do lado de fora do alojamento.
A arma usada no crime não foi localizada. A PM informou que o suspeito apresentava comportamento confuso e falava frases desconexas.
Moradores do alojamento disseram não ter visto a agressão porque estavam bêbados. A vítima foi levada ao hospital regional da cidade e não conseguiu explicar como o ataque ocorreu.
Com informações do Metrópoles