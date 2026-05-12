A misteriosa morte de filhotes de foca na Ilha Sable, no Canadá, intrigou cientistas durante anos. Eles apareciam com o mesmo padrão de ferimentos, mas uma verdade macabra por trás desses casos finalmente foi desvendada: as mortes seriam motivadas por canibalismo entre os animais.

Pesquisadores da Universidade de St Andrews e de órgãos canadenses de conservação marinha começaram a observar mortes frequentes de filhotes de focas-cinzentas na região. Os animais apresentavam ferimentos severos que começavam na boca e desciam em espiral até o peito, chegando a atingir o osso, enquanto o restante do corpo permanecia praticamente intacto.

Por muito tempo, acreditou-se que os responsáveis fossem tubarões ou até hélices de embarcações. Diante do mistério, especialistas passaram a realizar observações diretas na Ilha Sable, considerada a maior colônia de reprodução de focas-cinzentas do mundo.