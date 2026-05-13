O segurança Alex Sandro Fernandes Nunes, 49, morreu enquanto dormia durante a explosão em obra da Sabesp que atingiu casas no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, na segunda-feira (11). A família pediu que o corpo seja levado para Minas Gerais, estado de origem da vítima, e o traslado será custeado pelas empresas envolvidas no acidente, informou a Defesa Civil.

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Outros três homens ficaram feridos na explosão. Um deles segue internado e entubado em estado estável em um hospital de Osasco, mas ainda demanda cuidados intensivos. Outra vítima foi atendida no Hospital Universitário e recebeu alta médica. Já um funcionário da Sabesp permanece internado no HC (Hospital das Clínicas), também em estado estável.