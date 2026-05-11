Uma explosão feriu pessoas e destruiu casas no bairro Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (11), por volta das 16h.
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A suspeita é de que o incidente tenha relação com uma tubulação de gás. Duas pessoas feridas foram socorridas conscientes e levadas ao Pronto-Socorro Regional de Osasco, de acordo com a Defesa Civil.
Moradores relataram gritos e pedidos de socorro após a explosão. Chamados de emergência indicaram que pessoas foram arremessadas pela força do impacto e que havia vítimas sob os escombros.
A Polícia Militar informou que equipes da Comgás faziam manutenção no sistema de gás encanado no momento da explosão. Até a última atualização da ocorrência, a empresa não havia se manifestado.
O Corpo de Bombeiros mobilizou 12 viaturas para a ocorrência. Equipes identificaram forte cheiro de gás no local e alertaram moradores sobre o risco de novos vazamentos.
Além das casas destruídas, relatos apontam quebra de vidros em um condomínio vizinho e danos em imóveis de uma comunidade próxima ao Condomínio Morada do Parque.
Com informações do g1.