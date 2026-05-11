11 de maio de 2026
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Explosão destrói casas e fere vítimas em São Paulo; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais via CBN
Chamados de emergência indicaram que pessoas foram arremessadas pela força do impacto.
Chamados de emergência indicaram que pessoas foram arremessadas pela força do impacto.

Uma explosão feriu pessoas e destruiu casas no bairro Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (11), por volta das 16h.

Clique e veja o vídeo

A suspeita é de que o incidente tenha relação com uma tubulação de gás. Duas pessoas feridas foram socorridas conscientes e levadas ao Pronto-Socorro Regional de Osasco, de acordo com a Defesa Civil.

Moradores relataram gritos e pedidos de socorro após a explosão. Chamados de emergência indicaram que pessoas foram arremessadas pela força do impacto e que havia vítimas sob os escombros.

A Polícia Militar informou que equipes da Comgás faziam manutenção no sistema de gás encanado no momento da explosão. Até a última atualização da ocorrência, a empresa não havia se manifestado.

O Corpo de Bombeiros mobilizou 12 viaturas para a ocorrência. Equipes identificaram forte cheiro de gás no local e alertaram moradores sobre o risco de novos vazamentos.

Além das casas destruídas, relatos apontam quebra de vidros em um condomínio vizinho e danos em imóveis de uma comunidade próxima ao Condomínio Morada do Parque.

Com informações do g1.

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