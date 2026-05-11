Uma explosão feriu pessoas e destruiu casas no bairro Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (11), por volta das 16h.

A suspeita é de que o incidente tenha relação com uma tubulação de gás. Duas pessoas feridas foram socorridas conscientes e levadas ao Pronto-Socorro Regional de Osasco, de acordo com a Defesa Civil.

Moradores relataram gritos e pedidos de socorro após a explosão. Chamados de emergência indicaram que pessoas foram arremessadas pela força do impacto e que havia vítimas sob os escombros.