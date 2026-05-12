A inflação oficial do país ficou em 0,67% em abril, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar da desaceleração em relação a março, quando o índice foi de 0,88%, os preços acumulam alta de 2,60% no ano e de 4,39% nos últimos 12 meses.

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Os maiores impactos vieram dos grupos de alimentos e bebidas e saúde e cuidados pessoais. A gasolina também teve peso importante no resultado do mês.