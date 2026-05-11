Uma mulher perdeu quatro filhos após o carro em que a família estava cair em uma represa no domingo (10), Dia das Mães, em Alexânia. Ao todo, seis pessoas morreram no acidente no condomínio às margens do Lago Corumbá IV.

Segundo a Polícia Militar, a mãe das crianças conseguiu sair do veículo e pedir socorro. Ela relatou que percebeu a entrada de água no carro, mas não soube explicar como o acidente aconteceu.

O Corpo de Bombeiros encontrou o veículo submerso a cerca de cinco metros de profundidade. Três vítimas já estavam fora do carro quando as equipes chegaram, enquanto outras três permaneciam dentro do automóvel.