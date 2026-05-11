Uma mulher perdeu quatro filhos após o carro em que a família estava cair em uma represa no domingo (10), Dia das Mães, em Alexânia. Ao todo, seis pessoas morreram no acidente no condomínio às margens do Lago Corumbá IV.
Segundo a Polícia Militar, a mãe das crianças conseguiu sair do veículo e pedir socorro. Ela relatou que percebeu a entrada de água no carro, mas não soube explicar como o acidente aconteceu.
O Corpo de Bombeiros encontrou o veículo submerso a cerca de cinco metros de profundidade. Três vítimas já estavam fora do carro quando as equipes chegaram, enquanto outras três permaneciam dentro do automóvel.
Morreram no acidente Wellinto Barcelar Santiago, de 35 anos, Cleber Jhon, de 43 anos, Dafne Nicole de Sousa Santiago, de 18 anos, Jefferson Wallan de Sousa Santiago, de 14 anos, Bryan Brenno de Sousa Santiago, de 9 anos, e Wellyson Devid de Sousa Santiago, de 6 anos.
Com informações do g1