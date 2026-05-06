Levantamento da Faculdade do Comércio de São Paulo indica que o preço médio do prato feito no Brasil ficou em cerca de R$ 30,27 no fim do primeiro trimestre, valor que impacta diretamente o orçamento de quem se alimenta fora de casa.

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Considerando 22 dias úteis no mês, o custo para almoçar diariamente fora pode chegar a R$ 665,94, com base no preço médio nacional.