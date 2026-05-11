Imagens da inspeção sanitária realizada no final de abril na fábrica da Ypê em Amparo, no interior de São Paulo, mostram os equipamentos usados na fabricação de detergente e lava-roupas com marcas de corrosão. Detalhes do relatório foram revelados na noite deste domingo (10) pelo Fantástico.

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O resultado da inspeção levou a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) a suspender produtos da marca. Na quinta-feira (7) foi determinado o recolhimento de detergente, sabão líquido para roupas e desinfetante de todos os lotes com a numeração final 1 fabricados em Amparo.