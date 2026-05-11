11 de maio de 2026
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FÁBRICA DA YPÊ

Imagens de inspeção sanitária mostram marcas de corrosão

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/ICL Notícias
A inspeção foi feita durante quatro dias por técnicos da Anvisa, do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e da Vigilância Sanitária de Amparo.
A inspeção foi feita durante quatro dias por técnicos da Anvisa, do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e da Vigilância Sanitária de Amparo.

Imagens da inspeção sanitária realizada no final de abril na fábrica da Ypê em Amparo, no interior de São Paulo, mostram os equipamentos usados na fabricação de detergente e lava-roupas com marcas de corrosão. Detalhes do relatório foram revelados na noite deste domingo (10) pelo Fantástico.

Leia mais: Ypê recorre e suspende efeitos de decisão da Anvisa

O resultado da inspeção levou a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) a suspender produtos da marca. Na quinta-feira (7) foi determinado o recolhimento de detergente, sabão líquido para roupas e desinfetante de todos os lotes com a numeração final 1 fabricados em Amparo.

O relatório mostra o estado de conservação do tanque de manipulação. Os fiscais teriam flagrado restos de produtos armazenados e devolvidos às linhas de envase.

Em nota enviada ao Fantástico, a Ypê afirmou que a inspeção não encontrou contaminação nos produtos. Informou também que possui controle de qualidade capaz de identificar e descartar itens que não seguem o padrão de qualidade exigido pela empresa.

Segundo a nota, as fotos que aparecem no relatório mostram áreas em que não há nenhum tipo de contato com os produtos e fazem parte de "um plano robusto de melhorias na fábrica", com mais da metade das ações já realizadas.

A inspeção foi feita durante quatro dias por técnicos da Anvisa, do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e da Vigilância Sanitária de Amparo. A decisão de suspensão foi tomada a partir de uma avaliação de risco sanitário.

Foram encontradas falhas nos sistemas de garantia de qualidade, produção e controle. São problemas que, de acordo com a Anvisa, indicam risco à segurança sanitária, com a possibilidade de "contaminação microbiológica, ou seja, presença indesejada de micro-organismos patogênicos".

A Ypê apresentou recurso contra a medida e conseguiu um efeito suspensivo da proibição de fabricar e comercializar os produtos relacionados pela Anvisa.

Apesar disso, a agência informou que mantém a avaliação técnica de risco sanitário e orienta os consumidores a não usarem os itens. As ações serão julgadas pela diretoria colegiada da Anvisa nos próximos dias.

A Ypê tem a responsabilidade de orientar os consumidores por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) sobre os procedimentos de recolhimento, troca, devolução e ressarcimento.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a empresa reconheceu os transtornos enfrentados por consumidores que tiveram dificuldade para entrar em contato e disse ter triplicado a capacidade de atendimento.

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