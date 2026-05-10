O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou neste sábado, 9, em Franca, que sua experiência política e administrativa o credencia para disputar o Palácio do Planalto em 2026.

Durante entrevista ao jornalista Corrêa Neves Junior, do portal GCN/Rede Sampi, Caiado defendeu anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, criticou os governos do PT, falou sobre segurança pública e exploração de terras raras, e disse que pretende romper a polarização entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A entrevista foi concedida durante o evento de lançamento da pré-candidatura de Flávia Lancha (PSD) a deputada estadual, realizado no Espaço Madeira, na alça de acesso da rodovia Cândido Portinari, saída para Ribeirão Preto.

'Minha primeira medida será anistiar os envolvidos no 8 de janeiro'