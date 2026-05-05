Na sequência, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado registra 5%, seguido pelo ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, com 4%, e pelo líder do MBL, Renan Santos, com 3%.

Levantamento do instituto Real Time Big Data, divulgado nesta terça-feira (4), aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 40% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial de 2026. O senador Flávio Bolsonaro aparece com 34%.

O escritor Augusto Cury, o ex-ministro Aldo Rebelo e o ex-deputado Cabo Daciolo têm 1% cada. Indecisos somam 5%, enquanto brancos e nulos representam 6%.

Outros pré-candidatos, como Rui Costa Pimenta, Samara Martins, Edmilson Costa e Hertz Dias, não atingiram 1%.

A pesquisa ouviu 2 mil pessoas entre os dias 2 e 4 de maio de 2026, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-03627/2026.