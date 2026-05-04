Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha (MG), está entre as vítimas fatais do acidente com o monomotor que bateu contra um prédio residencial no bairro Silveira, em Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (4). Ele ocupava o banco do copiloto no momento da colisão.

Cinco pessoas ocupavam a aeronave de pequeno porte, destinada ao estado de São Paulo.

O acidente também matou o piloto Wellington Oliveira, de 34 anos. Outros três ocupantes, identificados como Leonardo Berganholi, de 50 anos, Arthur Schaper Berganholi, de 25 anos, e Hemerson Cleiton Almeida Souto, de 53 anos, sofreram ferimentos e foram levados em estado grave para o Hospital João XXIII.