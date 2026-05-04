Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha (MG), está entre as vítimas fatais do acidente com o monomotor que bateu contra um prédio residencial no bairro Silveira, em Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (4). Ele ocupava o banco do copiloto no momento da colisão.
Cinco pessoas ocupavam a aeronave de pequeno porte, destinada ao estado de São Paulo.
O acidente também matou o piloto Wellington Oliveira, de 34 anos. Outros três ocupantes, identificados como Leonardo Berganholi, de 50 anos, Arthur Schaper Berganholi, de 25 anos, e Hemerson Cleiton Almeida Souto, de 53 anos, sofreram ferimentos e foram levados em estado grave para o Hospital João XXIII.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o grupo é composto por sócios de uma empresa de tecnologia. A aeronave partiu de Teófilo Otoni, parou no Aeroporto da Pampulha para troca de passageiros e decolou novamente às 12h16. O piloto comunicou dificuldades técnicas à torre de controle logo após a decolagem.
O impacto se deu na caixa de escada do edifício, entre o terceiro e o quarto andar. Os moradores do prédio saíram sem ferimentos e a estrutura foi isolada para avaliação da Defesa Civil.
Segundo registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o modelo EMB-721C, fabricado em 1979, não é autorizado para operar como táxi aéreo. Investigadores do Cenipa e da Polícia Civil de Minas coletam dados no local para apurar as causas da queda.
Com informações do g1.